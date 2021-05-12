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Мишустин считает неправильным ограничивать выезд россиян за границу

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Глава кабмина РФ не поддержал инициативу ЛДПР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает неправильным ограничивать выезд россиян за границу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом чиновник заявил представителям Государственной Думы России на пленарном заседании, на котором руководитель кабмина зачитал отчет о работе за 2020 год. Ранее парламентарий от ЛДПР выступил с инициативой запретить гражданам РФ выезд на отдых за границу.

Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе и отдохнуть где-то.

Михаил Мишустин премьер-министр РФ

По мнению премьера, запрет на выезд снизил бы конкуренцию в туристической отрасли, что не позволит эффективно развивать отрасль внутренних путешествий по стране.  Вячеслав Володин заметил, что в РФ практически отсутствует "инфраструктура и совесть" у лиц, которые занимаются туристическим направлением.

Правительство РФ продолжит контролировать ситуацию с ценами на бензин.

 

Видео: Государственная дума

Теги: госдума, лдпр, михаил мишустин, туризм
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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