Правительство РФ продолжит контролировать ситуацию с ценами на бензин

Цены на бензин в России в период пандемии COVID-19 не выросли выше уровня инфляции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цены на бензин в стране в период пандемии COVID-19 не выросли выше уровня инфляции. Об этом он сообщил во время отчета о результатах работы правительства за 2020 год.

Однако, по словам премьер-министра, кабинет министров продолжит держать ситуацию с топливом под контролем в текущем году.

Мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Отметим, в 2020 году в среднем цены на топливо выросли на 2,6 процентов. С начала этого года стоимость бензина на автозаправочных станциях увеличилась более чем на 3,5 процента, а дизельного топлива на 1,6 процентов.

Ранее Мишустин сообщил, что падение ВВП в прошлом году было умеренным за счет принятых правительством мер.

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