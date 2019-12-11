Матвиенко о решении WADA: Россия может провести свою Олимпиаду

Валентина Бутакова считает, что в институте мирового спорта наступил кризис.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказали своё мнение относительно решения WADA в отношении российского спорта.

Валентина Бутакова считает, что в институте мирового спорта наступил кризис. Также, по её мнению, Россия может у себя проводить свои Игры.

Напомним, WADA 9 декабря запретил России в течение четырёх лет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах. Также, РФ нельзя принимать у себя мировые спортивные соревнования.

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Видео: YouTube/ Web Diario La República, BN TV, Sputnjik Srbija