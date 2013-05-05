Матч чемпионата Франции прервали из-за брошенной с трибун бутылки

Бутылка попала в голову полузащитнику "Марселя" Димитри Пайету.

Матч чемпионата Франции между командами "Лион" и "Марсель" был прерван из-за брошенной с трибун на футбольное поле бутылки.

Инцидент произошел через две минуты после начала встречи. Один из болельщиков бросил на поле с трибуны бутылку и попал в голову полузащитнику "Марселя" Димитри Пайету. После этого к спортсмену прибыли медики и оказали ему первую помощь.

Арбитр принял решение прервать встречу и увести команды в раздевалки.

Игра не была возобновлена.

Напомним, 22 августа игроки "Марселя" Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес получили травмы в результате беспорядков на матче третьего тура чемпионата Франции с "Ниццей". Пайет кинул в сторону трибуны брошенную в него бутылку, после чего на поле выбежали болельщики. Матч был остановлен.

Ранее баскетболист команды " Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разбил лицо сопернику из "Детройт Пистонс" Айзее Стюарту в рамках матча НБА.

Видео: YouTube / TopLu28