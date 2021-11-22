Баскетболист Леброн Джеймс разбил лицо сопернику в матче НБА

После произошедшего между спортсменами завязалась драка.

Баскетболист команды " Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разбил лицо сопернику из "Детройт Пистонс" Айзее Стюарту в рамках матча НБА.

Инцидент произошел во время подбора мяча после штрафного броска. Джеймс отмахнулся локтем, из-за чего Стюарт получил рассечение брови. В результате произошедшего завязалась потасовка. Было принято решение удалить обоих игроков с баскетбольного поля до конца игры.

Матч закончился победой "Лейкерс". Игроки смогли набрать 121 очко. Их соперники – 116.

Ранее пропавшая теннисистка-чемпионка появилась на публике и попала на видео.

Видео: Youtube/Bleacher Report