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Баскетболист Леброн Джеймс разбил лицо сопернику в матче НБА

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После произошедшего между спортсменами завязалась драка.

Баскетболист команды " Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разбил лицо сопернику из "Детройт Пистонс" Айзее Стюарту в рамках матча НБА.

Инцидент произошел во время подбора мяча после штрафного броска. Джеймс отмахнулся локтем, из-за чего Стюарт получил рассечение брови. В результате произошедшего завязалась потасовка. Было принято решение удалить обоих игроков с баскетбольного поля до конца игры. 

Матч закончился победой "Лейкерс". Игроки смогли набрать 121 очко. Их соперники – 116. 

Ранее пропавшая теннисистка-чемпионка появилась на публике и попала на видео.

Видео: Youtube/Bleacher Report

Теги: баскетбол, детройт пистонс, лос-анджелес лейкерс, массовая драка, нба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Спорт, Баскетбол,

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