Пэн Шуай выступила на открытии теннисного турнира для подростков в Пекине.

Пропавшая теннисистка-чемпионка появилась на публике и попала на видео. Кадры размещены в социальной сети Twitter в собственном аккаунте главного редактора китайского издания Global Times Ху Сицзинь. Журналист уточнил, что якобы пропавшая три недели назад Пэн Шуай показалась общественности днем 21 ноября. В посте говорится о том, что спортсменка участвовала в торжественной церемонии открытия турнира по теннису среди подростков. Мероприятие состоялось в Пекине. При этом при объявлении своего имени девушка выглядела скованно, но поприветствовала зрителей рукой, а затем - поклонилась.

Журналисты ТАСС напомнили о том, что что Ху Сицзинь опубликовал это видео в Twitter-аккаунте, доступ к которому заблокирован на территория Китая. На странице редактора в местной социальной сети "Вэйбо" нет ни одного поста о Пэн Шуай или упоминания ситуации. Поисковая система "Байду" в Китае,считающейся аналогом заблокированного в стране поисковика Google, также не выдает ни одного сообщения о Пэн Шуай за месяц.

Медведев обыграл Рууда и вышел в финал итогового турнира ATP.

Фото и видео: Twitter / Hu Xijin 胡锡进

