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Медведев обыграл Рууда и вышел в финал итогового турнира ATP
Сегодня, 8:28
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Медведев обыграл Рууда и вышел в финал итогового турнира ATP

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Россиянин будет бороться за титул против Александра Зверева.

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл норвежского представителя Каспара Рууда в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проводятся в итальянском городе Турин. Таким образом участник мероприятия прошел в финальный этап. чемпионата по теннису. Призовой фонд турнира составляет в 2021 году 7,2 миллиона долларов.

Известно, что встреча между россиянином и норвежцем продолжалась 1 час 19 минут. Она завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Даниил Медведев дошел до финала без поражений. 25-летний спортсмен сделал три эйса, а 22-летний норвежец — один. Медведев допустил на корте две двойные ошибки, но его оппонент — три.

В финале турнира Даниил Медведев выйдет на корт против немца Александра Зверева. Ранее Медведев уже обыгрывал Зверева на итоговом турнире АТР.

Фото: Pixabay.com

Теги: даниил медведев, итоговый турнир atp, финал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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