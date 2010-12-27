Мать Малкома прокомментировала расистский скандал вокруг сына и фанатов "Зенита"

Зарубежные СМИ заявили, что петербургские фанаты с усмешкой относятся к форварду футбольного клуба.

Мама нового игрока "Зенита" Малкома прокомментировала заявления зарубежных СМИ о расизме по отношению к ее сыну.

Конфликт между иностранными изданиями и петербургским клубом начался после матча "Зенит" - "Краснодар", когда за границей посчитали, что российские фанаты не приняли Малкома. Поводом для этого послужил баннер "Спасибо руководству за верность традициям", который зарубежные СМИ неверно интерпретировали.

Флавиа де Оливейра в интервью ESPN.com.br рассказала о том, что Малком очень доволен своим дебютом в "Зените". Игрок вышел на поле во время второго тайма. Первый матч в составе команды прошел 3 августа. Он закончился со счетом 1:1.



Также женщина отметила, что у футболиста хорошие отношения с руководством клуба, особенно с гендиректором Александром Медведевым.

"Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в одном из магазинов Испании. Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы", - поделилась она.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как "Зенит" ответил на обвинение зарубежных СМИ в расизме.

Фото: ФК "Зенит"