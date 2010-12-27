"Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

По словам гендиректора клуба, никакого конфликта нет.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на обвинения зарубежных СМИ. Они утверждают, что на матче "Краснодара" с "Зенитом" фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер расистского характера. По их мнению, он относится к новому игроку петербургского клуба - Малкому.

По данным британского издания "The Sun", болельщики с усмешкой отнеслись к трансферу игрока. Слова "Спасибо руководству за верность традициям", по его мнению, говорят о том, что фанаты не одобряют присутствия чернокожих футболистов в клубе.

Ситуацию прокомментировал Александр Медведев, сообщило "Р-Спорт".

"Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит", - сказал он.

Напомним, свой первый матч в составе "Зенита" Малком провел в субботу, 3 августа. Бывший игрок "Барселоны" поделился своими впечатлениями от уровня РПЛ.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как прошел матч "Зенита" с "Краснодаром".

Фото: ФК "Зенит"