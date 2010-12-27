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Бывший игрок "Барселоны" оценил уровень РПЛ
Сегодня, 10:59
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Rybka123

Бывший игрок "Барселоны" оценил уровень РПЛ

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Новичок вышел на поле в матче против "Краснодара".

Новичок "Зенита" полузащитник Малком остался доволен своим дебютном матче в составе "сине-бело-голубых" против "Краснодара" (1:1). После игры с футболистом пообщались журналисты Sports.ru, с которыми он поделился своими впечатлениями от РПЛ.  

Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра получилась активной и открытой. Думаю, у нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.
– сказал Малком.

Хавбек перешел в стан "сине-бело-голубых" из испанской "Барселоны. Соглашение с Малкомом заключили на пять лет.

Свой следующий матч новичок "Зенита" вместе с партнерами сыграет 10 августа против московского "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"

 

Теги: барселона, зенит, краснадар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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