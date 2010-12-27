"Зенит" ответил на обвинение зарубежных СМИ в расизме

Ряд иностранных СМИ утверждал, что петербургские фанаты выступают против чернокожего футболиста в команде "Зенита".

"Зенит" на англоязычной версии своего официального сайта опубликовал заявление, обращенное к зарубежным СМИ. Ранее "The Sun", а также другие издания обвинили петербургских болельщиков в расизме в отношении полузащитника "Зенита" Малкома.

Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, "Зенит" знает о баннере "Спасибо руководству за верность традициям". Сине-бело-голубые считают, что некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этой фразы. "Зенит" давно поддерживает акции против расизма и будет заниматься этим в дальнейшем. За клуб на протяжении многих лет выступают игроки со всего мира вне зависимости от их национальности и этнической принадлежности.

Команда надеется на то, что в дальнейшем СМИ будут проверять информацию перед тем, как публиковать оскорбительные заявления и обвинения. Для того, чтобы убедиться в гостеприимности "Зенита", все желающие могут приехать на домашние матчи футбольного клуба.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Черчесов рассчитывает на новый контракт Дзюбы с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"