Черчесов рассчитывает на новый контракт Дзюбы с "Зенитом"

Он рассказал, что футболист его заслужил.

В понедельник, 5 августа главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба должен подписать с клубом новый контракт. Незадолго до этого в СМИ появлялась информация о том, что по нему отложат переговоры.

Надеюсь, что все решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, кто-то хочет получать больше или меньше. Своей игрой и отношением он заслужил то, чтобы все было сделано вовремя. Станислав Черчесов

Текущий контракт футболиста истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне он забил три гола в четырех матчах Российской премьер-лиги. А в 2019 году отыграл за сборную пять матчей, в которых забил шесть раз.

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Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте