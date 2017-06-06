Круизные лайнеры смогут прибывать на пассажирские причалы на Неве

Для этого в Петербурге собираются реконструировать причалы на двух набережных.

В Петербурге планируют реконструировать пассажирские причалы для того, чтобы они могли принимать круизные лайнеры. Это будет способствовать развитию водного туризма между Финляндией и Россией, сообщил "Коммерсант".

На данный момент речь идет о новых пассажирских терминалах с пунктами пропуска на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. На реализацию проекта выделят около 3,2 млн евро.

Также власти Петербурга и главы регионов Финляндии активно обсуждают реализацию проектов в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Новый этап наступит в 2021 году и рассчитан на 6 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1 октября в Петербурге вводится новый визовый режим для иностранных туристов. Ожидается, что Финляндия станет одной из стран-участниц программы.

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