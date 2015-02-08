Лайнер "Карелия" в Петербурге зимой станет гостиницей

Об этом сообщил Алексей Вьюшкин, главный конструктор проекта из конструкторского бюро "Вымпел".

В Петербурге круизный лайнер "Карелия" планируют использовать в качестве гостиницы зимой. Об этом сообщил Алексей Вьюшкин, главный конструктор проекта из конструкторского бюро "Вымпел", пишет ТАСС.

Будут ее ставить, подключать к береговому питанию, то есть она не сама будет вырабатывать энергию для себя. И соответственно будет работать как гостиница. Алексей Вьюшкин, главный конструктор проекта из конструкторского бюро "Вымпел"

Кроме того, Вьюшкин отметил, что для эксплуатации "Карелии" таким образом необходимо обеспечить подвод электроэнергии, подвоз воды и оборудовать причальные стенки.

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Фото: ОСК