  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:51
223
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

У берегов Бали загорелся круизный лайнер

0 0

Эвакуировать пассажиров помогают ВВС Индонезии.

У берегов индонезийского острова Бали загорелся круизный лайнер Mutiara Timur I. Известно, что неприятная ситуация произошла в водах Балийского пролива. По информации от местного информационного агентства ANTARA, в настоящее время от крупного корабля с пассажирами наблюдается черный и густой дым. Судно направляется в один из морских портов страны. Начальник службы безопасности гавани Танджунгванги Видодо подтвердил факт происшествия.

На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар.

Танджунгванги Видодо, сотрудник порта

Эксперт подчеркнул, что силы ВВС Индонезии подключились к эвакуации пассажиров. На текущий момент сведений о возможных пострадавших нет.

Мужчина бросил 2 банки с зажигательной жидкостью в около квартиры в Сумино.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бали, индонезия, круизный лайнер, туризм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии