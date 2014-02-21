У берегов Бали загорелся круизный лайнер

Эвакуировать пассажиров помогают ВВС Индонезии.

У берегов индонезийского острова Бали загорелся круизный лайнер Mutiara Timur I. Известно, что неприятная ситуация произошла в водах Балийского пролива. По информации от местного информационного агентства ANTARA, в настоящее время от крупного корабля с пассажирами наблюдается черный и густой дым. Судно направляется в один из морских портов страны. Начальник службы безопасности гавани Танджунгванги Видодо подтвердил факт происшествия.

На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар. Танджунгванги Видодо, сотрудник порта

Эксперт подчеркнул, что силы ВВС Индонезии подключились к эвакуации пассажиров. На текущий момент сведений о возможных пострадавших нет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости