Мужчина бросил 2 банки с зажигательной жидкостью в около квартиры в Сумино

Поджигатель не смог добиться результата с первой попытки, однако в итоге пожар все же начался. В связи с задымлением из дома пришлось эвакуировать около 20 человек.

Ночью на вторник, 15 ноября, в полицию поступило сообщение о возгорании квартиры на первом этаже дома в посёлке Сумино Волосовского района Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, пожар устроил злоумышленник, который намеренно разбил окно и бросил туда 2 стеклянные банки с зажигательной смесью.

Первое возгорание хозяйка квартиры могла потушить самостоятельно, но поджигатель подготовился и взял с собой вторую банку, которая вызвала возгорание мебели и пола на площади 15 кв.м. Никто не пострадал, однако из дома эвакуировали около 20 человек в связи с задымлением.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний неработающий житель деревни Лагоново.

Ранее мы сообщили о том, что во Фрунзенском районе вспыхнул пожар на 150 "квадратах

Фото: Piter.TV