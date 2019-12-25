Во Фрунзенском районе вспыхнул пожар на 150 "квадратах"

Огонь охватил кровлю здания и квартиру.

Ночью на среду, 16 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул крупный пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил кровлю дома №12 на Прилукской улице и квартиру.

Сигнал поступил на дежурный пульт в 02:27. Пожар затронул большую площадь – 150 кв. м. Уже в 02:51 возгоранию присвоили дополнительный номер 1 БИС, который был понижен только после локализации пламени в 03:42.

На месте работали 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Вселений о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Рашетова полыхала ванная комната.

Фото: Piter.TV