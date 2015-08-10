В квартире на Рашетова полыхала ванная комната

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В Выборгском районе сегодня вечером, 13 ноября, произошел пожар. На улице Рашетова в доме № 9 вспыхнула ванная комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 18:02. Выяснилось, что в однокомнатной квартире огонь распространился по площади 4 "квадрата".

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины. В В 18:25 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга рассказали, как будут восстанавливать Вениаминовскую церковь после пожара.

Фото: Piter.tv