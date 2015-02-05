Власти Петербурга рассказали, как будут восстанавливать Вениаминовскую церковь после пожара

Стало известно, когда начнется реставрация объекта.

Накануне вечером, 12 ноября, в храме митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина произошел пожар, который серьезно повредил здание. В ближайшее время объект начнут восстанавливать. Об этом сообщили "Невским Новостям" в пресс-службе Занесвкого городского поселения.

Глава местной администрации Алексей Гердий и глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев пообещали не оставить храм без внимания. Они рассказали, что поврежденную огнем церковь уже осмотрели строители. Они планируют сделать здание шире и просторнее.

В ближайшие дни подготовят проект обновленного объекта. Его покажут настоятелю и владыке.

Ранее на Piter.tv: в соцсетях появились фото с последствиями пожара в храме Вениамина.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург