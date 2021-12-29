Круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в Ионическом море

Все пассажиры и члены экипажа отправлены на шлюпках к острову Корфу.

В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами. Об этом рассказали представители информационного агентства Agence France-Presse со ссылкой на правоохранительные органы греческого порта. Местное телевидение опубликовало в социальных сетях кадры с инцидентом. В видео показано, что крупный лайнер полыхает. Известно, что судно шло под итальянским флагом. Кроме туристов на нем также находится 51 член экипажа.



В настоящее время для помощи пострадавшим направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны. Пламя охватило корабль вблизи побережья острова Корфу. Сотрудник греческого флота Костас Кацафадос заметил в интервью прессе, что все пассажиры на данный момент целы и невредимы. Они отправлены на берег в спасательных шлюпках.

По факту возгорания корабля начато расследование. Причины уточняются.

В Саратовской области сгорела машина скорой помощи.

Фото и видео: Греческое телевидение