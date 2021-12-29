Медики успели выйти из пострадавшего транспорта.

В Саратовской области сгорела машина скорой помощи. Инцидент зафиксирован в 15 часов вечера по местному времени 17 февраля (в 14 часов дня по московскому времени). Автомобиль заполыхал на глазах очевидцев около районного центра Екатериновка. В результате происшествия никто не пострадал, так как бригаде медиков удалось оперативно покинуть транспортное средство. Специалисты вызвали экстренные службы.

Сгорел автомобиль, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. пост регионального минздрава в Instagram

На ролике, размещенном в социальных сетях видно, что автомобиль скорой помощи полыхает около обочины дороги. От транспорта в верх поднимается черный дым. Сейчас регион решает вопрос о пополнении служебного автопарка санитарного транспорта.

Видео: здание "Красного треугольника" частично обрушилось. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

