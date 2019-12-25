Предприниматель назвал условие, при котором компания снова начнет принимать криптовалюту.

Илон Маск допускает, что Tesla вновь начнет принимать биткоины. Такое заявление американский предприниматель и основатель компании электрокаров сделал на конференции B-Word. Бизнесмен не исключил того, что в фирме начнут снова принимать данную цифровую валюту в качестве средства оплаты.

Прежде всего Маск хочет убедиться в том, что при получении данной криптовалюты используются в большей степени возобновляемые источники энергии. Он надеется, что майнинг биткойна по меньшей мере на 50 процентов опирается на экологически чистую энергетику.

Если это действительно так, Tesla, вероятнее всего, вновь начнет принимать биткойны. Илон Маск, американский бизнесмен

Напомним, что в начале 2021 года компания Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны и начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты своей продукции. Однако уже в мае стало известно, что прием биткойнов приостановлен из-за неэкологичных методов получения криптовалюты.

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Фото: Pixabay.com