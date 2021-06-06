Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина

Они считают, что глава Tesla издевается над обычными гражданами.

Группа хакеров Anonymous обвинила главу SpaceX и Tesla Илона Маска в большом влиянии на криптовалюты. Их видеообращение опубликовано на Youtube-канале организации, пишет "РИА Новости".

Они считают, что, Маск пренебрегает к инвестициям обычных людей, а своими публикациями в социальных сетях по поводу курса криптовалют он только издевается над ними.

Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем. из сообщения Anonymous

По их словам, Маск неискренен, когда говорит, что хочет улучшить мировую экологию. Они уверены, что майнинг криптовалют не может улучшить ситуацию с выбросами углерода в окружающую среду.

Напомним, в середине мая Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины. Причиной такого решения стал быстрый рост использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты. По словам Маска, в компании обеспокоены тем, что сжигание угля негативно влияет на экологию планеты.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал скорый полет на Марс "абсолютным абсурдом".

Видео: Youtube/Anonymous