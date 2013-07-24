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Дмитрий Рогозин назвал скорый полет на Марс "абсолютным абсурдом"
Сегодня, 16:06
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Дмитрий Рогозин назвал скорый полет на Марс "абсолютным абсурдом"

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Глава Роскосмоса на ПМЭФ высказался о перспективе ближайшей возможности полета на Красную планету.

На Петербургском международном экономическом форуме глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что обсуждение скорого полета на людей на Марс — не более, чем удачные пиар-ходы маркетологов. 

"Люди технически посвященные, понимают, что это абсолютный абсурд".

добавил Рогозин. 

Он пояснил, что для полета на Марс нужно дождаться пускового окна, которое открывается раз в два года, а сам перелет составит до 9 месяцев. При этом сто человек на борту будут сидеть там "как шпроты в банке" без возможности двигаться. 

Своими высказываниями Рогозин заочно ответил основателю SpaceХ Илону Маску. Сейчас прототип корабля Starship американской компании, который планируется направить на Марс вместе со 100 пассажирами, испытывают на  полигоне в штате Техас.  А недавно американский предприниматель Илон Маск заявил, что Марс можно обжить.

При этом в конце мая Дмитрий Рогозин сообщил, что рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике.

Фото: Роскосмос

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Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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