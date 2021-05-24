Рогозин рассчитывает за 2-3 года перевернуть представление о "Роскосмосе"

Такое заявление он сделал на конференции Startup Village в "Сколково".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассчитывает через два-три года перевернуть представление об отечественной космонавтике. Такое заявление он сделал на конференции Startup Village в "Сколково".

В качестве примера Рогозин привел намечающуюся в октябре этого года первую за 45 лет отправку отечественной автоматической станции к Луне. В сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars.

Также в декабре 2023 года планируется первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" и первый полет пилотируемого корабля "Орел".

Также Рогозин назвал несодержательным выступление Маска на форуме "Новое знание".

Видео: Youtube/Skolkovo Forum