Рогозин назвал несодержательным выступление Маска на форуме "Новое знание"

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин оценил выступление Илона Маска на марафоне "Новое знание" перед российскими студентами. Об этом он рассказал на конференции Startup Village в "Сколково".
Рогозин назвал выступление Маска несодержательным, оно его не впечатлило. На форуме Илон Маск высказывался о необходимости сотрудничества между РФ и США, а также восхитился достижениями СССР и России в ракетных науках.
В "Роскосмосе" отметили, что готовы к сотрудничеству со SpaceX при условии, что американская компания сама к ним обратится. Также для полноценной работы необходимо снять санкции.
Илон Маск выступил на марафоне "Новое знание" в пятницу, 21 мая. Во время своего выступления Маск допустил появление производства Tesla в России.
Видео: Youtube/Skolkovo Forum
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