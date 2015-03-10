В планах американской компании расширять производство электромобилей.

Американский предприниматель Илон Маск допустил появление производства Tesla в России. Об этом основатель компании по производству электромобилей сообщил участникам онлайн-марафона "Новое знание". Бизнесмен планирует выпускать электрокары на территории РФ. Такая инициатива есть в проекте.

Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России. Также нужно смотреть шире: на Казахстан, СНГ. Илон Маск, американский миллиардер

Специалист напомнил, что имеет собственное производство Tesla в Шанхае. Аналогичные заводы создаются сейчас в Берлине, в Техасе, в Калифорнии. Руководство компании надеется на дальнейшее расширение охвата по электромобилям и в других частях планеты. В качестве потенциальной точки выпуска таких машин рассматривается и РФ.

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