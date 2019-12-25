Глава компаний SpaceX и Tesla выступил на "Новом знании".

Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет. По мнению американского предпринимателя, миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla, человечество спустя полвека ждут существенные изменения в области технологий, космических путешествий и исследованияхДНК-структуры. Бизнесмен принял участие в онлайн-марафоне "Новое знание" по видеоконференции.

То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК. Илон Маск, американский предприниматель

Напомним, что мероприятие под названием "Новое знание" стартовало в четверг в Москве. параллельно он проводится в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В рамках форума специалисты охватят такие сферы как спорт, культура, история, IT-технологии, промышленность, науку. Для выступления заявлено свыше 150 спикеров.

Forbes: состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу.

Видео: Российское общество Знание