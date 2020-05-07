Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США. Свою позицию американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla высказал на онлайн-марафоне "Новое знание", который проходит в Москве. Спикер выступил по видеосвязи. Эксперт ответил на вопрос о том, почему принял решение поучаствовать в данном мероприятии.
Господин Песков предложил мне это сделать. Мне кажется это замечательно, мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией.
Илон Маск, американский бизнесмен
Напомним, что марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве. Параллельно он проводится в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В рамках выступления Илон Маск ранее сообщил о перспективах человечества на следующие 50 лет.
Видео: Российское общество Знание
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