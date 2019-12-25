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Илон Маск считает, что Марс можно обжить
Сегодня, 14:55
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lesjasap

Илон Маск считает, что Марс можно обжить

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Американский бизнесмен поделился собственным видением по развитию международного сотрудничества в космосе.

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Марс можно обжить. Такое заявление основатель компаний Tesla и SpaceX сделал во время выступления на московском онлайн-марафоне "Новое знание". Специалист ответил на вопрос участника мероприятия о том, каким он видит город на красной планете.

Можно обжить. Сначала, конечно, в условиях давления, под стеклом. Нужно при этом не останавливаться на каких-то вопросах в области астронавтики. Следующий логический шаг - создание базы на Луне и строительство со временем города на Марсе.

Илон Маск, американский миллиардер

Эксперт объяснил, что создание международной космической базы на Луне и города на Марсе будет новым этапом развития международного сотрудничества по исследованию космического пространства.

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Видео: Российское общество Знание

Теги: илон маск, космос, марс, новое знание
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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