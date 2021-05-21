Илон Маск предсказал исчезновение профессии переводчика в будущем из-за развития ИИ

Бизнесмен считает такую перспективу реальной в долгосрочных планах.

Американский миллиардер Илон Маск предсказал исчезновение профессии переводчика в будущем из-за развития искусственного интеллекта. Такое заявление основатель компаний Tesla и SpaceX сделал в рамках ответы на вопросы в онлайн-марафоне "Новое знание", проводимого в Москве. Он назвал долгосрочные перспективы технологии ИИ.

Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный. Он уже практически делается в реальном времени, совершенствуется. Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики. Илон Маск, американский бизнесмен

Эксперт обозначил, что благодарен переводчикам, которые помогают ему общаться с молодыми участниками российского просветительского марафона.

Студент Политеха попросил Илона Маска доказать его инопланетное происхождение.