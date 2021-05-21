Студент Политеха попросил Илона Маска доказать его инопланетное происхождение

Американский миллиардер и глава SpaceX и Tesla отшутился.

Студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого во время марафона "Новое знание" задал вопрос Илону Маску об его инопланетном происхождении. Молодой человек напомнил американскому миллиардеру слова из интервью, в котором он назвал себя пришельцем из будущего. Студент попросил Маска доказать, что он инопланетянин.

В своем интервью вы упоминали, что вы пришелец из будущего. Как вы можете доказать этот факт? Спросил молодой человек

В ответ глава компаний SpaceX и Tesla рассмеялся и отшутился.

А что, это не очевидно? Ох, я часто шучу, а у меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Просто я работаю с технологиями. Ответил Илон Маск

Марафон "Новое знание" проходит в восьми городах России с 20 по 22 мая. В их числе Москва, Петербург, Калининград, Нижний Новгород и Сочи.

Ранее Маск допустил появление производства Tesla в России.

Видео: YouTube / Российское общество Знание