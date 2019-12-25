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Илон Маск пошутил в Twitter про захват России
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Илон Маск пошутил в Twitter про захват России

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Американский предприниматель опубликовал исторический мем в соцсети.

Американский предприниматель Илон Маск пошутил про захват России. В собственном Twitter-аккаунте основатель компании Tesla разместил мем с историческим подтекстом про попытку французского императора Наполеона Бонапарта захватить страну. На картинке завоеватель сообщает своей первой супруге Жозефине Богарне о желании вторгнуться на территорию России. После этого женщина решает уточнить у мужа, собирается ли он это сделать летом. В ответ Наполеон многозначительно молчит.

Время решает все.

Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что американец уже не в первый раз проявляет интерес к России. Несколько раз Илон Маск писал в Twitter-аккаунте на русском языке.

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Фото: NASA

Теги: илон маск, мем, наполеон
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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