Марина Хлебникова, последние новости: состояние певицы стабилизируется

Piter.TV собрал в одном материале последние новости о пострадавшей при пожаре в квартире Марине Хлебниковой.

Российская певица, заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве.

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире в Москве, медленно, но уверенно стабилизируется. Об этом на своей странице в Instagram рассказал директор артистки Данила Прайс. В настоящее время певица находится под наблюдением врачей.

Ранее врач Хлебниковой заявил, что певица справилась с острой фазой травматического шока. Однако состояние пациентки по-прежнему оценивается медиками как стабильное, но тяжелое. В результате пожара Хлебникова получила ожоги 20% лица, дыхательных путей, также у нее зафиксировали интоксикацию. В настоящее время, заявил врач, артистке требуются доноры крови для переливания белков и электролитов. Певица достаточно быстро идет на поправку. Еще пару дней назад она была подключена к ИВЛ.

Причины пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой

Очаг возгорания в квартире артистки находился в районе кровати. Женщина не потушила сигарету, когда засыпала. В результате она отравилась продуктами горения и получила сильные ожоги лица и тела.

Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой. пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

Дочь певицы Доминика также считает, что причиной пожара стала сигарета, которую Хлебникова курила у окна.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве

Напомним, пожар произошел вечером 18 ноября в квартире дома №14 по Ратной улице. В квартире, где находилась певица, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 22:51. Спасатели тут же вынесли певицу из квартиры в шоковом состоянии. Сначала ее осмотрели медики, после чего госпитализировали.

Фото: ВКонтакте / Марина Хлебникова