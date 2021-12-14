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Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впервые вышла на связь

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Подруга певицы разговаривала с Хлебниковой по телефону.

Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в Москве, впервые вышла на связь. Информация приведена на YouTube-канале программы Первого канала в ток-шоу "Пусть говорят". Подруга потерпевшей звезды шоу-бизнеса Нина Брусянова объяснила ведущему, что сейчас Хлебникова все еще восстанавливается от полученных травм. Однако 56-летняя пациентка смогла позвонить своей подруге из больницы, в которой сейчас находится на лечении.

Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом.

Нина Брусянова, подруга Хлебниковой

Напомним, что сейчас в палату к певице медицинский персонал пускает только близких членов семьи. Допуска нет у посторонних лиц, очевидцев трагедии и даже для друзей.

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату.

Фото и видео: YouTube / Пусть говорят
 

Теги: марина хлебникова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Культура,

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