Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

Пациентка может самостоятельно дышать.

Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире, перевели из реанимации в обычную палату. Такое заявление сделали представители звезды шоу-бизнеса через социальные сети. Ближайшее окружение артистки заявило о том, что состояние здоровья пациентки стабилизируется.

Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось. пост в соцсетях

Авторы публикации поблагодарили тех, кто откликнулся на просьбу сдать для Марины кровь. Ранее звезда (6 декабря) была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина способна самостоятельно дышать.

Напомним, что возгорание в квартире 56-летней певицы произошел на Ратной улице в Москве вечером 18 ноября. Пламя начало распространяться с кровати Хлебниковой. Предположительно, хозяйка уснула с непотушенной сигаретой.

Марина Хлебникова, последние новости: состояние певицы стабилизируется.

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

