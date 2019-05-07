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Маньяк-сантехник из Каширы покончил с собой в камере

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Сейчас следователи выясняют как сотрудники изолятора допустили суицид.

Каширский маньяк-сантехник совершил суицид в камере изолятора, сообщает телеграм-канал "ОПЕР слил".

Андрей Ежов, который подозревается в серии убийств и изнасилований, покончил с собой в одиночной камере СИЗО. Сейчас ведется расследование, выясняются обстоятельства совершенного самоубийства заключенного. Выясняется, как сотрудники изолятора допустили суицид.

Ранее Piter.TV рассказывал, что в Подмосковье задержан серийный убийца и маньяк, который забирался в квартиры своих жертв через окна, душил женщин и насиловал их. Находясь в заключении 53-летний маньяк-сантехник признался еще в двух убийствах и изнасилованиях.

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Видео: СУ СК РФ

Фото: ОПЕР слил

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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