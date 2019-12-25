В Подмосковье иностранец задушил свою пассию, а тело выбросил в окно

Убийство было совершено из ревности.

В Солнечногорске мужчина из ревности задушил сожительницу, а тело выбросил.

РИА Новости со ссылкой на следственные ораны СКР по Московской области сообщает, что в Московской области накануне вечером произошло убийство. 22-летний житель ближнего зарубежья во время ссоры на почве ревности задушил свою 36-летнюю сожительницу. После содеянного тело любовницы мужчина выбросил в окно второго этажа.

Сейчас момент мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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