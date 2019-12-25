Девушку удерживали в квартире несколько дней и насиловали.

В Москве 16-летняя девушка оказалась в больнице после нескольких дней группового изнасилования.

РИА Новости сообщает, что в Москве 16-летней девушке удалось сбежать из квартиры, где ее несколько дней удерживала группа парней. По словам несовершеннолетней по отношению к ней применяли сексуальное насилие. Она смогла сбежать и попросила помощи в ближайшей стоматологии.

Сейчас девушка находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская держит этот случай на контроле. И, если разрешат врачи, в ближайшее время она встретится с девочкой и ее мамой.

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