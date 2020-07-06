В Краснодарском крае женщина задушила чужого ребенка из-за громкой музыки

По словам женщины музыка могла разбудить ее спящих детей. Ребенок приходился племянником ее сожителя.

В Краснодарском крае задержана подозреваемая в жутком убийстве малолетнего мальчика.

Следственные органы сообщают, что в станице Баговской Мостовского района задержана 28-летняя местная жительница по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика, который пропал 10 мая 2019 года. В тот день ребенок в районе 13 часов дня вышел из дома и пропал. Ребенка искали около 400 человек.

Сейчас в результате проведенных следователем совместно со следователем-криминалистом краевого управления СК России следственных действий и проведенных УУР ГУ МВД РФ по краю оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к убийству ребенка 28-летней местной жительницы.

Во время следственных действий женщина созналась в убийстве и рассказала, как убила мальчика, который приходился племянником ее сожителю. 10 мая ребенок пришел к ней домой и стал громко слушать музыку. Женщина побоялась, что громкая музыка разбудит ее детей, и сделала замечание ребенку. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая задушила мальчика. После убийства она скрыла следы преступления.

Сейчас женщина заключена под стражу. С целью определения точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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