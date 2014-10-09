В Московской области полицейские задержали трех мужчин, устроивших групповое изнасилование в Кронштадте

Стражи порядка задержали подозреваемых, доставили их в город на Неве и закрыли в изоляторе.

В Подмосковье правоохранители задержали злоумышленников, которые надругались над двумя девушками на дамбе в городе Кронштадт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, 2 июня в Петербурге возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух 21-летних девушек. По словам пострадавших, трое мигрантов напали на них на дамбе в Кронштадте. Они были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ссадинами, ушибами, в состоянии после изнасилования.

Сначала стражи порядка задержали трех молодых людей в Северной столице. Однако после проверки выяснилось, что мужчины не имели никакого отношения к нападению на девушек.

В дальнейшем сотрудниками уголовного розыска были установлены трое других граждан того же среднеазиатских государства, которые надругались над пострадавшими. Выяснилось, что накануне злоумышленники уехали в Московскую область. Стражи порядка задержали подозреваемых, доставили их в город на Неве и закрыли в изоляторе. Подробности уточняются.

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