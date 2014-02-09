На набережной Фонтанки 19-летний безработный житель Тувы изнасиловал петербурженку и украл у нее телефон

Пострадавшая написала заявление в полицию.

В четверг вечером, 9 июня, в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, которая рассказала правоохранителям, что стала жертвой насильника. По словам пострадавшей, над ней надругался 19-летний молодой человек, с которым жительница Северной столицы распивала алкогольные напитки в своей квартире на набережной реки Фонтанки.

По информации Piter.tv, пострадавшая призналась, что обидчик украл у нее 7 тыс. рублей. По факту случившегося началась проверка.

По горячим следам стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний безработный житель Тувы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv