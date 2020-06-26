Каширский серийный маньяк признался еще в двух убийствах и изнасилованиях

Маньяк действовал по той же схеме: проникал в окна, душил жертву, а затем насиловал.

Каширский серийный маньяк и убийца признался в убийстве и изнасиловании еще двух пожилых женщин.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что 53-летний подозреваемый в серии убийств и изнасилований в ходе допроса признался еще в двух жестоких убийствах и изнасилованиях. В сентябре и октябре 2019 года он, действуя по прежней схеме, проникал в окна на первых этажах, душил жертву, а затем насиловал. На данный момент речь идет о женщинах 1940 и 1950 годов рождения.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности уголовного дела о серии убийств и изнасилований на территории Каширского и Ступинского района Московской области. Ранее было известно о 7 жертвах маньяка. Двум женщинам удалось выжить.

Видео: СУ СК РФ по Московской области