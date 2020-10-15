В Домодедово обнаружено тело убитой 15-летней девочки

Ее парень изнасиловал девушку, а затем задушил.

В Домодедово Московской области нашли тело пропавшей 10октября 15-летней девушки.

Следственные органы сообщают, что в Домодедово задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы, которая пропала 10 октября. По версии следствия, девушка со своим приятелем, 20-летним парнем, жителем Ульяновской области, сидела в ночное время на лавочке в сквере Домодедово. Между молодыми людьми произошла ссора. В ходе конфликта парень изнасиловал подругу, задушил, а тело сбросил в колодец.

Подозреваемый признался в содеянных преступлениях и показал, куда сбросил тело.

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Видео: СУ СК РФ