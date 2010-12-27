Чиновник не считает, что условия заставят американцев уйти с рынка в РФ.

Денис Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка. Чиновник прокомментировал возможный уход американской компании из РФ. Глава Минпромторга считает, что Apple это невыгодно после принятия закона о предустановке ПО. Об этом спикер рассказал "Известиям". Ранее организация направляла негативный отзыв о законопроекте.

Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения заявил Мантуров

Эксперт напомнил, что компания заинтересована в развитии и укреплении на российском рынке смартфонов и гаджетов.Однако сейчас в РФ в данной отрасли доминирует не Apple, а другие производители. Американская компания водит лишь в пятерку по продажам в стране в натуральном выражении. Она лидирует только в денежном выражении из-за дорогостоимости своих товаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что cоюзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты.

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