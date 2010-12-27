Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты. Претензии высказали дипломаты из Киргизии, Белоруссии и Казахстана. По словам иностранных экспертов, ограничения могут влиять внутренней работе рынка ЕАЭС. В него помимо указанных стран также входят Армения и Россия. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на документ, принятый на совещании 13 декабря.
Принятые Москвой правки противоречат договоренностям ЕАЭС, соглашению ВТО по торговле услугами. Также проблемы зафиксированы в соответствии техническому регламенту Таможенного союза. Принятие закона о ПО может привести к ограничению оборота технических товаров в РФ из стран ЕАЭС
Ранее Piter.tv писал о том, что Мантуров прокомментировал закон о российском ПО в иностранных гаджетах.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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