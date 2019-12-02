Мантуров прокомментировал закон о российском ПО в иностранных гаджетах

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на зарубежные гаджеты не приведет к их удорожанию. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Манутров.

В разговоре с ТАСС, чиновник отметил, что новый закон "уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО". А грамотная организация этого процесса не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов.

Закон был подписан Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Согласно новым правилам производители электроники должны предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств. Авторы проекта считают, что нововведение поможет защитить права потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний.

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