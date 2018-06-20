Малкин обновил свой рекорд в плей-офф НХЛ

Нападающий вышел на 26-е место по количеству голов в плей-офф Кубка Стенли за всею историю НХЛ.

Клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз", за который выступает россиянин Евгений Малкин, проиграл первый матч плей-офф Кубка Стенли. Команда хоккеиста уступила "Айлендерс" в овертайме со счетом 4:3, а сам нападающий голевой передачей и голом, ставши для него 63 за все время в турнире.

Таким образом, нападающий вышел на 26-е место по количеству голов в плей-офф Кубка Стенли за всею историю НХЛ. С учетом бомбардирских навыков Евгения можно предположить, что за этот сезон он сможет подняться еще на одну строчку выше, где сейчас располагаются Иван Курнуайе, Петер Форсберг, Брайан Пропп и Бобби Смит с 64 голами.

Справка: За свою карьеру в НХЛ Евгений Малкин выступал исключительно в составе "Пингвинз". Он был задрафтован клубом в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером. В составе клуба хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017) и выиграл шесть индивидуальных наград как лучший бомбардир лиги, лучший игрок плей-офф и др.

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