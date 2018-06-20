Бывший тренер "СКА" возглавит "Спратак"

Бывший главный тренер хоккейного клуба "СКА" и сборной России Олег Знарок готов заключить контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова менеджера клуба Алексея Жамнова.
Контракт со специалистом будет рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон. Возглавлять команду из Москвы Знарка позвали после нынешнего сезона, в котором "Спартак" занял седьмое место и проиграл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
За свою карьеру Олег Знарок руководил несколькими клубами КХЛ, включая петербургский "СКА" и московское "Динамо", с которыми взял три чемпионских титула. Со сборной России тренер выиграл золото Чемпионата мира и Зимних Олимпийских Ирг, а также несколько раз занимал призовые места на мировых первенствах.
Ранее на Piter.TV: Ракицкий установил клубный рекорд "Зенита"
Фото: ВК/Олег Знарок и Сборная России по хоккею.
Оставить комментарий