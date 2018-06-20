Ракицкий установил клубный рекорд "Зенита"

Игрок перешел в "Зенит" донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно

Новичок петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий реализовал второй подряд штрафной удар и установил клубный рекорд. Об этом сообщается на сайте, посвящённом истории "сине-бело-голубых".

В минувшем матче против "Локомотива" (1:1) защитник реализовал штрафной удар в воротом московского клуба. Тоже самое ему удалось сделать матчем ранее в игре против "Оренбурга" (3:1). Ракицкий стал первым игроком в истории клуба, забившем два штрафных удара подряд. Помимо этого защитник вышел на второе место среди защитников по количеству мячей, забитых со стандарта. У возглавляющего Топ Алексея Наумова в активе 10 мячей.

Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне игрок провел в составе "сине-бело-голубых" пять игр, в которых забил два мяча.

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Фото: ФК "Зенит"